Конгресс США одобрил приостановку договора о разоружении

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Авторы инициативы считают, что Штаты имеют законное право пренебречь договорённостями из-за нарушений со стороны России.

На фоне обострения отношений с КНДР и отказа Дональда Трампа от личной встречи с Ким Чен Ыном нижняя палата парламента США решил совершить ещё один деструктивный шаг, приняв бюджет американского Минобороны, позволяющий выйти из соглашения по ракетам средней и малой дальности (РСМД).

Сообщение о том, что Конгресс одобрил проект финансирования военного ведомства, что означает приостановку действия договора о разоружении, появилось на официальном сайте законодательного органа. В самом документе, в частности, говорится, что США имеют законное право временно прекратить действие РМСД в связи с нарушениями со стороны РФ. Между тем, здесь же говорится, что Вашингтону следует предпринять меры по убеждению Москвы к возвращению к исполнению условий договора.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человеческая ошибка может уничтожить всё живое. Глава международной организации уверен, что оружие массового поражение должно быть уничтожено.