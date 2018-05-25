Глава Европейского Совета удивил нелепой фотографией украинского премьера

Сегодня, 13:23

В рамках подготовки саммита Украина-ЕС состоялась встреча главы Европейского Совета и украинского премьер-министра. По завершению, желая показать успешные результаты встречи, Дональд Туск выложил фотографию, которая заставила всех только посмеяться.

Все дело в том, что фотография получилась довольно нелепой. На ней Гройсман и Туск идут в окружении флагов, при этом украинский политик запрокинул голову и странно улыбается. Многие пошутили, что Гройсман примерил образ Леонардо Ди Каприо в известном меме.

Все это удивило пользователей, которые не могли понять, почему с таким серьезным сообщением выложили такую неудачную фотографию.

После встречи Владимир Гройсман подчеркнул, что реформы, рассмотренные Кабинетом Министров, были одобрены и уже активно внедряются. Кроме того, премьер отрицает скандальные заявления о том, что Киеву выгодно тормозить реформы в украинском обществе.