Эксперт из США сравнил Су-57 и китайский J-20

Сегодня, 09:30

Достоинства и недостатки каждой из моделей связаны с требованиями военных и задачами, которые ставились перед инженерами в России и Китае.

Эксперт Дэйв Маджумдар из США провёл сравнительный анализ возможностей российского и китайского истребителей пятого поколения - Су-57 и Chengdu J-20. Первый отличается своей высокой маневренностью, в то время, как у второго более совершенна стелс-технология.

Аналитик подчёркивает, что многое будет зависеть от агрегатов, которые установят на боевые машины. В частности, Су-57 обойдёт по маневренности китайский J-20 даже, если получит двигатель первого этапа АЛ-41Ф1, но в случае, если истребитель будет иметь силовой агрегат «изделие 30», он сможет приблизиться к показателям американского Lockheed Martin F-22 Raptor. Что же до китайского самолёта, то его ключевое преимущество – малозаметность – при определённых условиях может быть схоже с возможностями F-22 или даже F-35. Разница, по мнению Маджумдара, заключается в том, что конструкторы в России и Китае руководствовались при разработке истребителей требованиями военных к дизайну и внешности боевых машин.

Ранее мы писали, что в США сравнили Су-57 и F-22. Американские эксперты изучили возможности двух истребителей в условиях возможного конфликта.