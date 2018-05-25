В Великобритании оценили роль санкций в обороноспособности России

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В ближайшие девять лет российский ВПК будет ориентирован на модернизацию советской техники.

В Великобритании эксперты оценили перспективы развития обороноспособности России в условиях влияния санкций Запада. Международным ограничениям специалисты Королевского института международных отношений отводят особую роль. Они, в частности, отмечают, что наряду с нежеланием руководства России увеличивать расходы на военную отрасль, санкции будут препятствовать механизмам разработки новых видов вооружения, что скажется на обороноспособности России уже к 2027 году.

По мнению экспертов, российский ВПК будет ориентирован в большей степени на модернизации советской техники. Это позволит обеспечить надёжную защиту собственных границ, а также возможность участия в локальных конфликтах за пределами РФ, однако сделает российскую армию уязвимой перед более оснащённым в техническом плане противником.

Ранее стало известно, что санкции США не стали преградой для развития «Русала». Компания недавно нарастила поставки алюминия за рубеж.