Правозащитники призвали США отказаться от поставок оружия Бахрейну

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Только на продаже вертолётов Манаме Вашингтон планирует заработать порядка $1 млрд.

США должны отказаться от поставок оружия Бахрейну, считают в организации Human Rights Watch. Правозащитники призвали американские власти пересмотреть свои взгляды на военное сотрудничество с заокеанскими партнёрами. Поводом для этого послужило массовое нарушение прав человека в этой стране. В Human Rights Watch уверены, что продажа оружия может спровоцировать ещё большее обострение ситуации в регионе.

Вместе с тем, в Вашингтоне пока не намерены прислушиваться к мнению правозащитников, ведь сделка с Манамой сулит очень большую выгоду американскому правительству. В частности, последняя договорённость о продаже вертолётов может принести в бюджет США порядка $1 млрд. Кроме того, Штаты нуждаются в надёжном союзнике в Персидском заливе, ведь в Бахрейне у Вашингтона имеется военная база, а местные власти поддерживают антииранские настроения.

Напомним, ранее военную помощь в виде ПТРК Javelin от США получила Украина. Эксперты предрекли, что поставки стали предзнаменованием эскалации конфликта в Донбассе.