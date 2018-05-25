В МИД Австралии допустили ухудшение отношений с Россией из-за МН17

Сегодня, 08:14

Австралийские власти напрямую обвинили Москву в поставках ЗРК «Бук», сбившего пассажирский лайнер, в Донбасс.

Возможное ухудшение двусторонних отношений с Россией допустили в МИД Австралии накануне. Глава ведомства Джули Бишоп отметила, что у следственной группы, занимающейся расследованием крушения малазийского Boeing, следующего рейсом MH17, в июле 2014 года, существует масса вопросов к российской стороне. В частности, у руководства России хотят выяснить, как стало возможным, что российский зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны «Бук-М1» попал в Донбасс и сразу после катастрофы вновь был отправлен на российскую территорию. Бишоп добавила, что результатом разбирательства может стать разрыв дипотношений между РФ и Австралией. В Москве это заявление пока никак не прокомментировали.

Ранее эксперты рассказали о новой версии исчезновения другого Boeing 777, пропавшего в 2014 году. Специалисты считают, что операцию тщательно спланировали.