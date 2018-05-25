Генсек ООН: Человеческая ошибка может уничтожить всё живое

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Оружие массового поражения может повлечь неотвратимое бедствие. Оно должно быть уничтожено, полагает генсек ООН Антониу Гутерриш.

На повестке дня в ООН стоит глобальное разоружение. Генеральный секретарь, представляя позиции ООН, сообщил, что современный мир под угрозой, пока ведутся военные разработки. Пока в мире есть оружие массового поражения, банальная человеческая ошибка может уничтожить всё живое. Кроме того, всегда возможны и механические или электронные сбои, которые приведут к тем же результатам - уничтожению человечества.

Антониу Гутерриш в своей речи отметил, что разоружение полностью соответствует принципам и ценностям ООН, а также поспособствует прекращению насилия в мире и повлечёт за собой дальнейшее стабильное развитие.

Генсек ООН обозначил три цели озвученной глобальной повестки дня: полное уничтожение химического, ядерного и биологического ОМП, ограничение применения обычного оружия, это должно также спасти жизни, помимо того - ограничение инновационных технологий в военной сфере, чтобы уберечь потомков от страшных последствий.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение взорвать ядерный полигон в Северной Корее и приостановить ядерные испытания, а также ракетные тесты на полигоне Пхунгери. Американский президент Дональд Трамп, несмотря на это, всё же озвучил вчера, 24 мая, решение отменить саммит США - КНДР, намеченный на 12 июня.