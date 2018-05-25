На Украине убили депутата от партии Тимошенко

Сегодня, 00:50

Два выстрела в голову и грудь лишили жизни депутата. Выстрелы были произведены из травматического пистолета.

Сегодня стало известно о смерти депутат от партии «Батькивщина» Сергей Гура. В момент смерти политик находился в личном кабинете. Инцидент произошел в украинском городе Черкассы. Неизвестный мужчина, по данным украинских правоохранителей, ворвался в офисное здание и вошел в кабинет депутата Гура.

В этот момент политик находился на рабочем месте. Далее злоумышленник произвел выстрелы в голову и грудь. От полученных ранений Сергей Гура скончался на месте. В данный момент правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность нападавшего. По предварительным данным источников, на украинского депутата совершено заказное нападение. Информация проверяется.