Вчера, 23:22

Голод загнал их на Северный Кавказ, а на это украинский лидер ответил нам санкциями, заявил Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что его постоянно пытают вопросами об отношении к новым санкциям со стороны Киева, и ему очень больно признавать, что братский народ может так поступать. Всему виной Западные партнёры, которые вынуждают Порошенко выполнять каждый их приказ и повторять точь-в-точь их шаги. Он напомнил Киеву, как в Чечне их предков одели, обули, и в буквальном смысле спасли тысячи украинцев от голодной смерти. Даже сейчас огромное количество прямых потомков живут на Кавказе, где не ущемляют их права, и по сей день они имеют все привилегии. Но, будучи сильным лидером своей Республики, Кадыров всё равно считает их братским народом, и от этой мысли становится ещё больнее.

В конце своего поста Рамзан Кадыров в очередной раз напомнил Украине, что исключительно российские народы могут придти на помощь, а не их американские покровители, которые просто используют государство в своих целях.