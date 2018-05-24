Макрон: Россия играет ключевую роль в международных отношениях

Вчера, 23:26

Франция признает новую международную роль России, в том числе на Ближнем Востоке. Об этом на переговорах с Владимиром Путиным заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По итогам встречи государственных лидеров, Макроном было сделано заявление о том, что Париж осознает значимость ключевой роли России в международных отношениях. Одним из примеров он привел страны Ближнего Востока. Он отметил, что такая значимость порождает новую ответственность перед таким сильным лидером.

Также Макрон отметил, что Россия со своей стороны должна учитывать интересы суверенитета Франции и ее партнеров. В ответ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация дорожит отношениями с Францией на взаимовыгодных условиях и ставит своей целью их развитие.

Отметим, что на встрече глав государств большое внимание было уделено экономическим проблемам. Стало известно, что инвестиции с российской стороны составили 3 миллиарда, а со стороны Франции в Россию – 15 млрд. долларов. Было отмечено, что взаимная торговля возросла на 25%.

В пятницу главы государств встретятся вновь, чтобы провести дискуссию на пленарном заседании Экономического форума.