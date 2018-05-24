Путин прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing

Вчера, 23:03

Российский глава признался, что пока даже не видел текста и заключений экспертов, однако ему все равно есть, что сказать. Президент считает, что объективно судить вопрос российская сторона сможет лишь при взаимодействии с комиссией.

Владимир Путин во время встречи с Эммануэлем Макроном прокомментировал появившийся накануне доклад о крушении малазийского Boeing, что произошло 4 года назад в Донбассе. Президент подчеркнул, что может согласиться с выводами экспертов только в случае участия России в расследовании, но сейчас этого не происходит.

Путина возмутил и тот факт, что украинская сторона является участником процесса, хоть и причастна к трагедии по той причине, что не закрыла воздушное пространство в местах ведения военных действий. Однако, обвиняемой стороной остается российская, о чем заявили в докладе специалисты, но не предоставили доказательств.