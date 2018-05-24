Путин жалеет о «несостоявшейся встрече» Трампа с Ким Чен Ыном

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Российский президент сделал соответствующее заявление во время очередной пресс-конференции, которая прошла после общения главы государства с французским коллегой Макроном. Политик подчеркнул, что ситуацию еще можно исправить.

Владимир Путин признался, что искренне жалеет о «несостоявшейся встрече» двух лидеров – Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которая должна была произойти в средине июня, но была отменена по инициативе американской стороны. Президент заявил, что лидер КНДР, в свою очередь сделал многое, и выполнил озвученные ранее обещания, в том числе – подорвал ядерный полигон.

Ранее стало известно, что встреча глав США и КНДР не произойдет, а инициатором соответствующего решения стал Дональд Трамп, который пожаловался на «враждебные заявления» со стороны оппонентов, которые были сделаны представителями Корейского полуострова.