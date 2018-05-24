Глава «Росатома»: Рисков для российских проектов в Иране не предвидится

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Руководитель госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что соглашения России с Тегераном были заключены задолго до осуществления ядерной сделки. По его словам, именно эти факторы являются ключевыми в данном вопросе, волнующем граждан.

Глава крупнейшего мирового лидера по обогащению урана - «Росатома» считает, что никаких рисков для российских проектов в Иране не предвидится, сотрудничество продолжится в прежнем режиме. "Если мы руководствуемся международным законодательством и резолюциями ООН, то никаких рисков нет, потому что наши проекты начали реализовываться до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)",- убежден Лихачев.

Накануне стало известно, что США может выйти из ядерной сделки, о чем на весь мир заявил американский глава Дональд Трамп. После таких действий может начаться давление со стороны США на Иран, однако Тегеран не планирует разрывать сделку с остальными членами СВПД.