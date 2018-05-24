Очередной провал: Порошенко открыл тоннель в Европу

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Сегодня состоялось официальное открытие Бескидского тоннеля, благодаря которому, по словам президента Украины Петра Порошенко, страна станет ближе к Европе.

Бескидский тоннель был построен еще в 1886 году, но в 2007 году его пришлось закрыть в аварийном состоянии. Новый тоннель, строительство которого начали в 2013 году, провели на расстоянии 22 метра от старого. На его реконструкцию был выделен кредит ЕБРР в размере 40 млн. долларов. Также проект финансировался за счет средств «Укрзализныци».

Бескидский тоннель составил 1 760 метров в длину и в сутки способен пропускать до 100 пар поездов со скоростью 70 км/час. Он находится в Карпатах, на Бескидском перевале. Петр Порошенко заявил, что данный проект является частью международного транспортного коридора, тянущегося в направлении Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина. С помощью тоннеля Украина станет ближе к Европе, заявляет президент.

Эксперт Олег Хавич также отметил ценность данного проекта. Однако он отметил, что для европейских строителей возведение такого тоннеля – дело 2-3 лет, а почему украинских строителей это заняло 5 лет – загадка.

Также эксперт раскритиковал попытку Порошенко подражать Владимиру Путину. Дело в том, что на открытии тоннеля президент Украины первым прокатился в кабине машиниста поезда, совсем как Путин ехал за рулем КамАЗа на открытии Крымского моста. Хавич отметил, что Путин управлял машиной сам, а Порошенко прокатился в качестве VIP-пассажира, при том, что во Львов Порошенко прилетел со своей командой на 4 вертолетах. В конечном итоге, такое открытие сравнили с очередным провалом украинского президента.