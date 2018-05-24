МИД РФ: Обвинения России в причастности к крушению МН17 голословны

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Представители ведомства считают, что члены международной Совместной следственной группы (ССГ) действуют несправедливо и дискриминируют российское сообщество. Более того, никаких доказательств громких выводов комиссия не предоставила.

Как заявил МИД РФ, обвинения в адрес России по поводу причастности страны к крушению малазийского Боинга МН17 голословны, и никакой подтверждающей информации, сведений и других доказательств у ССГ попросту не существует. Подкрепленный к делу видеоролик является сфабрикованным, считают в министерстве, а их авторы уже были уличены в подделке видео раньше.

Ранее члены ССГ заявили, что причастными к гибели 298 человек вследствие крушения авиалайнера являются установки «Бук», завезенные в Украину из России. Катастрофа произошла 4 года назад на украинской территории, Россия также принимала активное участие в расследовании, что в ССГ не приняли к сведению и пропустили мимо внимания.