В Сеть попало видео с моментом взрыва ядерного полигона КНДР

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Согласно опубликованному материалу, уничтожены были наземные объекты, пункты охраны, разнообразные обслуживающие здания. Подготовка происходила под контролем профессионалов, радиационная утечка в пространство допущена не была.

Видео с моментом взрыва ядерного полигона под названием Пхунгери, расположенным на территории КНДР, накануне попало в Сеть. На изображенных кадрах можно рассмотреть все этапы – от подготовки до кульминации, отмечено также, что профессиональный подход обеспечил безопасность всем участникам действий.

Ранее эксперты после отказа Трампа с главой КНДР заподозрили у президента США признаки когнитивного диссонанса. Другие специалисты озвучили переживания по поводу того, что корейский конфликт может остаться нерешенным, поэтому Дональду Трампу следует перестать «метаться».