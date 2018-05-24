Волкер подтвердил продвижение ВСУ в Донбассе

Сегодня, 20:49

Американский спецпредставитель подчеркнул, что нарушений «минских договоренностей» от действий военных зафиксировано не было. Тем не менее, факт обстрелов остается подтвержденным со стороны члена Госдепартамента.

Курт Волкер, занимающийся вопросами касательно Украины, подтвердил продвижение ВСУ в Донбассе, но отметил, что силовики перемещаются только по тем территориям, которые обозначены, как подконтрольные Киеву. Специалист считает, что никаких нарушений со стороны украинских военных не происходит, в чем он лично убедился.

Представитель Госдепа ранее заявлял, что давление на Россию с помощью санкций необходимо продолжать, ведь это может помочь Украине вернуть Крым и Донбасс. Тем не менее, Волкер настаивает, что ждет конкретных ответов от российской стороны и настаивает на ведении диалога с представителем РФ, имеющим личный контакт с Путиным.