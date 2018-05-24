Истребитель США F-22 утратил превосходство над российскими самолетами

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Эксперты рассказали, что россиянам удалось собрать максимальное количество информации о летательном аппарате, который осуществлял деятельность над небом Ирака и Сирии. По мнению специалистов, российская сторона в дальнейшем способна создать собственные аналоги данной модели для дальнейшего использования.

Сейчас американский истребитель F-22 уже утратил собственное превосходство над российскими военными самолетами, о чем свидетельствуют сводки ВВС США. Радары россиян приспособились к защитным системам объекта и теперь свободно могут определять его в воздушном пространстве.

Также отмечено, что своя версия F-22 с большой вероятностью может появиться у России, ведь секретные технологии создания истребителя отчасти собраны специалистами. В США подчеркнули, что наблюдения за действиями военного самолета позволили россиянам пополнить свой уровень знаний о концепции действий противников при выполнении операций.