Когнитивный диссонанс: Трамп грозит КНДР давлением и надеется на конструктивный диалог

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После своего отказа от встречи с лидером Северной Кореи в Сингапуре, глава Белого дома Дональд Трамп отметился новым заявлением. Поостыв, президент США заявил на экстренной пресс-конференции, сто еще не «все пропало».

Некоторые политические эксперты заподозрили у президента США под номером 45 характерные признаки когнитивного диссонанса. С одной стороны, Трамп грозит КНДР максимальным давлением, а также усугублением санкций и одновременно надеется на конструктивный диалог, который выгоден, в первую очередь, Ким Чен Ыну.

Напомним, ранее, Трамп, сославшись на «некорректное высказывание» главы МИД КНР, решительно отменил саммит в Сингапуре, который обе стороны уже подготавливали в течение недели. По мнению экспертов, «историческое событие» было заранее обречено на провал из-за полной зависимости Трампа от внутренних политических дрязг и интриг.