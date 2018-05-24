Клинцевич: В США незнают, как решить Корейский конфликт

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Отказ президента США Дональда Трампа от саммита с КНДР в Сингапуре является игрой на нервах всего человечества. Об этом заявил Франц Клинцевич.

Отказавшись от встречи с Ким Чен Ыном, Трамп натолкнул политиков на мысль, что в США не знают, как решить Корейский конфликт. Властями отмечено, что подобное решение кажется странным на фоне уведомления о демонтаже ядерного полигона в КНДР.

Франц Клинцевич отметил, что Америка такими действиями может упустить хороший шанс на примирение, который неизвестно когда еще представится и представится ли вообще. Это вызывает особые опасения из-за выдвинутого ультиматума США Ирану. Поэтому главе государства необходимо принять решение и перестать «метаться».

Отметим, что в своем обращении Ким Чен Ыну Трамп завил о том, что Пхеньян проявлял сильный гнев и враждебность. Именно поэтому встреча отменяется, так как Белый дом считает подобные обстоятельства неподобающими. Трамп также отметил, что ядерный потенциал США настолько мощный, что ему приходится молить Бога о том, чтобы ядерное оружие не пришлось применять.