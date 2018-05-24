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Специальный посланник Госдепа США Курт Волкер вновь обозначил свою активность заявлением по поводу ситуации на Донбассе. Характерно, что американский спецпредставитель обратился к России после того, как полностью признал позицию Киева о силовом решении конфликта.

Волкер заявил, что в США ожидают ответа от РФ по вводу миротворцев ООН на Украину. При этом он забыл упомянуть, что официальный Вашингтон, в отличие от Берлина, Парижа, Москвы и Киева не является участником минским договоренностей. Кроме того, США, поставив Украине летальное оружие, нарушили формат соглашений между странами, которые отвечают за деэскалацию конфликта на востоке Украины. Действительно, в конце прошлого года президент России, отвечая на заявления Киева, признал возможность введения подразделений «голубых касок» на территорию Украины. Однако особо подчеркнул, что миротворцы ООН должны находиться на линии разграничения. В случае если будет выполнено требование киевских властей и миротворцы попытаются войти на территорию ДНР и ЛНР, то конфликт приобретет глобальный характер.