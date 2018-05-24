На израильских истребителях F-35 Adir замечены странные устройства

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Возможно, истребители оснащены линзами Люнеберга, специальными приборами, которые затрудняют их идентификацию. Вывод сделан на основе снимков, продемонстрированных Амикамом Норкиным, командующим ВВС Израиля, об этом информирует The Аviationist.

В рамках брифинга с участием высокопоставленных офицеров ВВС со всего мира показали F-35 Adir, запечатленных в небе над Бейрутом. На израильских истребителях были замечены странные устройства, установленные на фюзеляже самолета.

По данным The Аviationist, бомбардировщики имеют линзы Люнеберга, которые способны увеличить эффективную площадь рассеивания авиатранспорта в сантиметровых волнах. Это позволяет самолету скрыть истинное значение ЭПР и реальную отметку цели. В таком случае, ЗРК не опознают тип своей цели, а конструкторы некоторое время не могут модифицировать комплексы для качественного обнаружения израильского F-35.