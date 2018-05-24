В Китае испытали первые "невидимые" самолеты

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Китайцы разработали собственную технологию, которая позволяет делать самолеты "невидимыми".

Компания Shenyang, специализирующаяся на производстве гражданских самолетов и самолетов-истребителей разработала технологию, благодаря которой самолет «исчезает» с радаров. Сейчас уже успешно закончились первые испытания. Подобную технологию возможно будет применять не только на самолетах, но и на судах. С помощью радаров можно засечь объект, который находится на ближайшей территории. Чтобы сделать поверхность невидимой для аппарата, ее покрывают специальным материалом, который влияет на радар таким образом, что он не замечает объекта вблизи себя. Аппарат испускает специальные волны, моделирующие отсутствие объекта. Когда волны радара попадают на площадь объекта, его поверхность как бы отражает звуковые волны.

Новое приспособление испытали на самолетах-истребителях, которую планируют использовать и дальше, но уже в военных целях. Теперь новинку хотят использовать для улучшения новых истребителей J-20 и FC-31, а также модернизации J-16.