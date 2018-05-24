Пушков о Трампе: Дипломатия угроз и конвульсий

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Это мнение вызвано отменой встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации написал в Twitter.

Алексей Пушков о Дональде Трампе не лучшего мнения из-за его нелогичных политических решений. Он написал в Twitter: «Ким отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трех американцев, встретился с главой Ю.Кореи, пошел на разрядку на полуострове, а что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашел повод и отменил ее, чем отбросил назад весь прогресс. Дипломатия угроз и конвульсий».

Это мнение вызвало фурор в социальной сети. Всего за считанные минуты было сделано 70 ретвитов и поставлено 96 лайков. Пользователи оставили под постом 22 комментария, в которых Трампа обвиняют бросании слов на ветер, но нецензурными словами.