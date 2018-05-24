Путин вручил жене Макрона такой же букет, как Меркель

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Владимир Путин встретил президента Франции Эммануэль Макрон при входе в резиденцию в Санкт-Петербурге. Лидер приехал с супругой, которой Путин подарил такой же букет цветов, как недавно дарил Меркель.

В резиденции Владимира Путина в Санкт-Петербурге состоятся переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибыл в Россию вместе с женой Брижит. Владимир Владимирович встретил гостей у входа, пожал руку Макрону, а его жене Брижит вручил такой же букет цветов, как недавно дарил Меркель – с розовыми и кремовыми розами. Встречу можно увидеть на видео, взятое из Telegram-канала LifeShot.

Стоит отметить, что депутат Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала слова немецкого информационного издания о том, что Путин, подарив цветы Меркель, хотел оскорбить ее, напомнив о том, что она женщина. Журналисты заявили, что в политических кругах не принято дарить цветы, а достаточно рукопожатия. Яровая отметила, что в современном мире люди перестали ценить эстетику и красоту общения, и заявила, что по такой логике оскорбительными можно считать обращения «фрау» или «госпожа».