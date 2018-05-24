Коалиция США за четыре года убила тысячи мирных жителей в Ираке и Сирии

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США, а также их десять союзников по несанкционированным ООН боевым действиям на территории Ирака и Сирии, получили мощный информационный удар с неожиданной стороны. Британская мониторинговая группа Airwars опубликовала шокирующие данные о потерях среди мирного населения.

Скрупулезные исследования правозащитников доказали, что за четыре года коалиция США своими бомбардировками и ракетными ударами убила без малого 10 тысяч мирных жителей на территории Ирака и Сирии, прикрываясь борьбой с международным терроризмом. Такое количество невинных жертв, сравнимо с бойней, которую США устроили более полувека назад во Вьетнаме. Данные, приведенные Airwars, полностью дезавуируют информацию США о 883 погибших жителях.

По мнению экспертов, подключенных к расследованию, самолеты коалиции не вели прицельные атаки, но били хаотично и по большим площадям, чтобы быстрее выбраться из опасной зоны. Ракеты с мощным боезарядом применялись для подавления снайперских позиций на крышах зданий, населенных мирными жителями. В особую строку вписаны «ошибки» американских летчиков, которые расстреливали свадебные и похоронные процессии.