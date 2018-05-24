Борис Джонсон стал жертвой пранкеров из России и раскрыл секреты

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Вован и Лексус представились в качестве Николы Пашиняна, нового премьер-министра Армении. Связаться с главой МИД Великобритании удалось через его помощника.

Борис Джонсон, самый странный и эпатажный политик на мировой арене после Дональда Трампа, стал очередной жертвой Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, скандальных пранкеров из России. Британский дипломат, сам того не зная, раскрыл политические секреты Вовану и Лексусу, полагая, что беседует с новым премьером Армении Николой Пашиняном.

Был поднят вопрос Юлии и Сергея Скрипалей, отравленных «Новичком» в Солсбери, на это Борис Джонсон заявил, что их отравили по указанию Владимира Путина и британская разведка располагает соответствующими доказательствами. При этом министр подчеркнул, что не хочет очередной холодной войны. Британец посоветовал мнимому Николе Пашиняну, чтобы тот на встрече с Путиным проявил решительность, но российский лидер должен быть уверенным, что его интересам ничего не угрожает. Также пранкеры обсудили с Джонсоном Ксению Собчак и Петра Порошенко, который пьет «Опохмел», после такой фразы британский дипломат понял, что его разыгрывают.