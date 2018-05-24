Сегодня, 17:19

Исполнились прогнозы ведущих политологов, касающихся смягчению отношений между США и Северной Кореей. Большинство экспертов не верили в намерения американского президента вступить в диалог с главой КНДР.

Сегодня стало известно, что Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Аргументируя перемену своего решения, глава Белого дома сослался на заявление министерства иностранных дел Северной Кореи, в котором говорится о «неправильном» поведении США. Имелось в виду высказывание вице-президента США Майка Пенса, проведшего параллель между судьбой Ливии и КНДР.

Тем не менее, для Трампа это справедливое возмущение со стороны Пхеньяна стало удачным поводом, чтобы отменить встречу, которая уже готовилась на 12 июня в Сингапуре. Глава Белого дома даже употребил в своем послании выражение, содержащее угрозу, сравнивая ядерный потенциал двух стран. «Молитесь Богу!», патетически закончил свое послание Трамп. По мнению экспертов, президент США в угоду личным амбициям вновь нагнетает эскалацию на Корейском полуострове.