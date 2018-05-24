Манойло: Юлию Скрипаль готовят к признательным показаниям

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Построение предложений россиянки напоминает английские правила. Для Великобритании девушка является пострадавшим свидетелем и ее показания очень важны в рамках юстиции.

Андрей Манойло, профессор МГУ и доктор политических наук, заявляет, что власти Великобритании готовят Юлию Скрипаль к признательным показаниям. Такие выводы эксперт сделал, проанализировав видеообращение россиянки. По словам Манойло, Юлия говорила свободно, но построение фраз похоже на правила английского языка, возможно, этот момент связан со стрессом или долгим проживанием в англоязычной среде.

Эксперт видит в видеообращении только один замысел британской стороны: Скрипаль готовят к признательным показаниям, где она назовет виновников отравления «Новичком». Маневр с обещаниями вернуться в Россию был сделан для того, чтобы посмотреть, как именно Юлия Скрипаль будет себя вести перед камерами.