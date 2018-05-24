Дональд Трамп после инаугурации оборвал общение с дочерью

Сегодня, 16:42

После инаугурации Дональда Трампа не волнует семья, он заботится только о политике. Президент оборвал связи с младшей дочерью Тиффани.

После того, как Тиффани отпраздновала свое 24-летие, она почти не видит родного отца. Даже жена Трампа Мелания, которая относится к девушке с теплотой, так и не смогла повлиять на мужа. После инаугурации Дональда Трампа перестало волновать все, что не связано с политикой. Мелания также страдает от нового положения своего мужа. Дональд совсем не уделяет внимание жене. А недавно общество возмутил пост президента на его аккаунте в Twitter. Дональд написал имя жены с ошибкой.

Мелания после свадьбы с Трампом попыталась улучшить отношения между мужем и его дочерью, однако у нее это не получилось. Ситуация, наоборот, стала еще хуже.

Подчеркивается, что Дональд не совсем отказался от своей дочери. Он также посылает ей достаточно денег, чтобы та ни в чем себе не отказывала. Однако об отцовской любви и заботе Тиффани остается только мечтать. Возможно именно из-за холодного отношения Тиффани иногда позволяет себе высказаться в сторону отца, и иногда совсем не лестными словами.