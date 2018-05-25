Трофеи российских саперов из Сирии показали обществу

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В Сирии российские военные нашли полторы тонны взрывчатки. Саперы находили мины даже в книгах и банках для кофе.

Саперы, участвующие в операции по разминированию освобожденной территории рассказали, что они освободили от мин более 7 гектаров территории, проверили почти 17 тысяч зданий. В ходе операции российские саперы смогли уничтожить более 105 тысяч опасных механизмов, а один из военных самостоятельно обнаружил 1,5 тонны взрывчатки. Подчеркивается, что с виду взрывное устройство может выглядеть вполне обыденно и невинно, например, это может быть посуда с взрывоопасным порохом, книга с петардой вместо страниц и так далее. В России военные продемонстрировали, какие механизмы способны соорудить террористы голыми руками, а также показали процесс разминирования гранаты под водой.

Во время зачистки выделился один российский сапер Роман Кротченков. Мужчина смог в одиночку обнаружить гранату, которая вела к целому складу взрывоопасных веществ. В сумме, сапер нашел 1,5 тонны взрывчатки.