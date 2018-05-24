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В Пентагоне информационные службы вынуждены отвечать на многочисленные вопросы о причинах экстренного возвращения в порт Норфолк авианосца Gerald R. Ford. Пока что говорится о необходимых дополнительных «регулировках».

Между тем, судя по статьям, появившимся в американских изданиях, вскрылись серьезные проблемы самого дорогого авианосца ВМС США. Корабль стоимостью в 13 миллиардов долларов вышел из Норфолка для ходовых испытаний и через несколько часов его вновь увидели на рейде военно-морского порта. Тут же появилась инсайдерская информация о неполадках в атомном реакторе авианосца, которая немедленно была опровергнута командованием ВМС.

Также один из высокопоставленных военных чиновников, на правах анонимности сообщил, что авианосец Gerald R. Ford имеет ряд узлов, надежность которых ставилась под сомнение еще в процессе строительства. Особенно это касается пусковой электромагнитной системы, пришедшей на смену паровым катапультам, используемых на других авианосцах.