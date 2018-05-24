СМИ рассказали о знакомстве Ким Чен Ына и его бывшей возлюбленной Хен Сон Воль

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Личная жизнь главы КНДР всегда была загадкой. Однако в СМИ появилась информация о подробностях знакомства Ким Чен Ына и Хен Сон Воль.

СМИ рассказали правду о знакомстве Ким Чен Ына и его бывшей возлюбленной Хен Сон Воль, которая состоит из неполной информации, размещенной в некоторых агентствах. Стало известно, что знакомство произошло в начале 2000-х, когда еще будущий глава КНДР приехал на концерт группы «Самдзийон», в котором пела Хен Сон Воль. Девушка понравилась Ким Чен Ыну, и он в тот же момент влюбился.

Известно, что на тот момент у девушки был молодой человек, однако, Ким будто бы сумел убедить Хен пойти с ним на свидание. После этой встречи у пары начался роман, который продлился не так долго. Дело в том, что отец будущего главы Ким Чен Ир был категорически против таких отношений сына, поэтому их пришлось разорвать.

В СМИ долго блуждали слухи о том, что Ким все-таки тайно поженился с Хен, но в скором времени выяснилось, что его супругой стала коллега Ли Соль Чжу. Сама же Хен Сон Воль долго не появлялась на глаза СМИ, а в 2013 году стали ходить слухи о том, что девушку расстреляли за съемки в порнографии. Некоторые говорили, что, став главой КНДР, Ким Чен Ын сам отдал этот приказ, другие стали говорить о том, что к смерти бывшей избранницы политика причастна его жена Ли Соль Чжу. Найти доказательства долгое время не удавалось. В 2014 году появилось видео с выступлением Хен на слете артистов.

Уже в 2018 году Хен Сон Воль явилась на глаза СМИ, приехав в Южную Корею для проверки готовности олимпийских объектов. Это объясняется тем, что девушка не только певица, но и старший полковник Корейской Народной Армии.