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НАТО обвиняет Россию в невыполнении основных договоренностей в связи с событиями на Востоке Украины.

Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам безопасности в мире сообщил, что они рассматривают Россию, как главный источник проблем в Европе. По их мнению, Россия приносит Европе наибольшее количество проблем, отказываясь выполнять договоренности по Украине. Ранее прошел форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», на котором Джеймс Аппатурай рассказал о главных проблемах в мире. Он заявил, что главная проблема, с которой они сталкиваются в последний момент: отношения между Восточной Европой и Россией. По словам генсека, так как большинство стран Восточной Европы зависят от Москвы, это и создает напряженную ситуацию в мире.

Также он не забыл упомянуть и Минские соглашения, которые Москва почти не выполняет. «НАТО настаивает на территориальной независимости государств, но мы не видим, что Россия пытается найти решение в вышеупомянутых проблемах», - рассказал Аппатурай. Особенно представители НАТО обсуждали проблему военных учений, которые Россия проводит на границе с другими странами. Многие считают, что таким образом страна пытается показать свою непредсказуемость и количество вооружения.