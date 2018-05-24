«Старая история»: Постпред РФ при ЕС высказался о новом докладе по рейсу МН17

Сегодня, 15:13

«Наш в Евросоюзе» Владимир Чижов раскритиковал доклад Объединенной следственной группы, констатировавшей прибытие сбившего Boeing 777 в небе над Донбассом ЗРК «Бук» из российского города Курск.

«Старая история, которая была вброшена в информационное поле еще тогда же, в 2014 году», - прокомментировал доклад международных следователей Владимир Чижов.

Постпред РФ при ЕС критически высказался об очередном заключении по рейсу МН17, так как оно в точности повторяет предыдущие. Снова главными вещдоками выступают видеозаписи из соцсетей и предполагаемое место выстрела – подконтрольный ДНР в 2014 году населенный пункт Первомайск.

Сегодня, 24 мая, голландский прокурор Фред Вестербеке констатировал «значительное продвижение» Объединенной следственной группы в расследовании крушения Boeing 777, назвав российский город Курс местом отправки в Донбасс печально известного ЗРК «Бук». Круг подозреваемых сузился до нескольких десятков человек. Два важнейших вопроса в новом докладе по МН17 – кто и почему сбил малазийский авиалайнер – по-прежнему остаются без ответов.

Быстрее всех на подозрения Вестербеке и коллег отреагировали в ДНР. Эдуард Басурин назвал новый доклад по Boeing 777 провокацией.

Выполнявший рейс «Амстердам - Куалу-Лумпур» пассажирский авиалайнер малазийской компании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. Причиной катастрофы предположительно стал ударивший в воздушное судно снаряд ЗРК «Бук». На протяжении 4 лет весь мир спорит, кто же совершил роковой выстрел – Россия или Украина?