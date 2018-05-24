По указанию Путина Игорь Шувалов возглавит Внешэкономбанк

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Бывший первый вице-премьер обещает не подвести. На прошлой должности Шувалов проработал 10 лет и показал хорошие результаты.

Сегодня, 24 мая, Владимир Путин организовал рабочую встречу с Игорем Шуваловым, бывшим первым вице-премьером Российской Федерации. По указанию президента чиновник возглавит Внешэкономбанк, на что уже дал официальное согласие и пообещал не подвести.

ВЭБ представляет собой национальный институт развития, его штаб-квартира располагается в Москве на проспекте Академика Сахарова. Это финансовое учреждение работает с 2007 года и не имеет банковской лицензии из-за наличия особого статуса, созданного в рамках федерального закона. ВЭБ на все 100% принадлежит России, с 2016 года председателем банка являлся Сергей Горьков.