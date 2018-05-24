Беглый олигарх написал из Хорватии покаянное письмо Путину

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Последние решения Лондона о проверке и замораживании активов, переправляемых российскими бизнесменами для их последующего отмывания, стали неприятным сюрпризом для людей, скрывающихся от российского закона. Кроме того, антироссийские настроения не обошли и лояльных Западу граждан.

Беглый российский олигарх, бывший депутат Законодательного собрания Екатеринбурга Сергей Капчук, написал покаянное письмо президенту России Владимиру путину из Хорватии. В Загреб бизнесмен, на которого в России заведены уголовные дела, срочно бежал из Лондона. В ходе расследования дела об отравлении Скрипалей, Капчук попал в поле зрения британских спецслужб.

В своем письме опальный олигарх пишет, что находится в смертельной опасности, так как на него открыта охота со стороны западных спецслужб. Капчук каждую минуту ждет провокаций, поэтому просит президента обеспечить ему охрану и сопровождение в Россию. Бизнесмен просит разрешить ему вернуться на родину, где он готов отвечать перед беспристрастным судом по всем обвинениям, которые ему будут предъявлены.