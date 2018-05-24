Нидерланды: Мы еще не завершили расследование крушения Boeing на Донбассе

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Рейс МН17 разбился 17 июля 2014 года, тогда погибли 298 граждан. О продвижении расследования рассказывает Фред Вестербек, глава голландской Национальной прокуратуры, на пресс-конференции в Гааге.

Фред Вестербек на вопрос о ходе проверок вариантов крушения Boeing на Донбассе сразу ответил: «Мы еще не завершили». По его словам, Нидерланды ведут расследование уже на последнем этапе этих мероприятий. Прокурор утверждает, что такой род работы - это не строить дом, так как невозможно предугадать, откуда будет получена информация во время проверок и к чему приведет их итог.

Ранее Объединенная следственная группа заявила, что Boeing на Донбассе в 2014 году был сбит «Буком», который прибыл в Донецкую область из Курска. Эксперты отметили, что в своем заявлении опирались только на фотографии, видео с места ЧП и на мнение пользователей соцсетей.