В ДНР сообщение о российском «Буке», сбившем малайзийский «Боинг», назвали провокацией

Сегодня, 14:23

После оглашения выводов Объединенной следственной группы о причине крушения пассажирского лайнера Malaysia Airlines четыре года назад в небе над Донбассом, комментарии различных сторон не заставили себя ждать. Одними из первых отреагировали представители ДНР.

В ДНР назвали политической провокацией сообщение ОСГ о российском зенитно-ракетном комплексе «Бук», который якобы прибыл на территорию республики из Курска и стоит на вооружении в 53-й бригаде ПВО Вооруженных сил России. В Донецке заявили, что никогда ЗРК не присутствовали на территории России.

Заместитель командующего ОК ДНР Эдуард Басурин заявил, что техническая экспертиза не идентифицировала обломки ракеты, а значит, это мог быть «Бук», стоящий на вооружении Украины, как наследство, доставшееся от распавшегося СССР.

Напомним, сегодня Объединенная следственная группа заявила, что «Боинг» был сбит российским «Буком». Выводы опирались только на видео в социальных сетях.