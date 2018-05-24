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В мировой прессе и экспертном сообществе, после предположительного причастности израильских истребителей F-35 к сбою сирийских систем ПВО, много говорится о возможностях этого типа самолетов. Строятся версии их дальнейшего применения.

По мнению военных обозревателей издания The Daily Beast, израильские «невидимки» F-35 могут нанести удар по ядерным объектам Ирана. Для этого современные истребители имеют все технические и тактические возможности. В частности, F-35 доказал в Сирии, что может оставаться незамеченным для радаров ПВО. Обозреватели в своих предположениях ссылаются на исторический прецедент.

Почти 40 лет назад Тель-Авив уже наносил ракетный удар по строящемуся в Иране ядерному реактору. Тогда Израиль получил от США современные на тот момент, истребители F-16, которые не идут ни в какое сравнение с боевыми машинами пятого поколения, созданными специалистами компании Lockheed Martin.

Напомним, Тегеран обратился к ведущим странам Европейского союза с призывом не поддерживать провокационные действия США и не выходить из «ядерной сделки».