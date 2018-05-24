Голикова: Власти не станут отказываться от бесплатной медпомощи

Сегодня, 13:21

Российский вице-премьер выступила с заявлением на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, данный спектр услуг относится к конституционному принципу государства, поэтому не может быть исключен.

Татьяна Голикова подчеркнула, что власти не станут отказываться от предоставления российским гражданам бесплатной медпомощи. "Это кардинально не надо, потому что бесплатное оказание медицинской помощи — это конституционный принцип в Российской Федерации, поэтому ни от какой бесплатной медицинской помощи в этой части мы не будем отказываться»,- заявила Голикова.

Политик убеждена, что необходимо в то же время разработать концепцию, согласно которой трудоспособные граждане будут отчислять средства в бюджет, после чего смогут обслуживаться в медицинских учреждениях бесплатно. Практика с обязательным страховым полисом, инициированная ранее, не дала серьезных результатов.