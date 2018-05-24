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Вывод Объединенной следственной группы, возглавляемой Нидерландами и расследующей обстоятельства авиакатастрофы самолета Malaysia Airlines над Донбассом, был анонсирован на четверг. Он был сделан, причем, весьма прогнозируемо.

По окончательному выводу экспертов, малазийский «Боинг» сбит «Буком», прибывшем из Курска, где дислоцируется 53-я зенитно-ракетная бригада противовоздушной обороны. Ранее эта версия уже озвучивалась большинством западных экспертов, а теперь, якобы получила свое подтверждение. Однако в своем итоговом отчете следователи ОСГ вновь указали, что опирались лишь на данные, полученные из социальных сетей и по размещенным там фотографиям, а также видео.

Российская сторона с самого начала расследования настаивала на опросе всех сторон. В частности, были бы крайне полезными сведения днепропетровского авиадиспетчера, который перед самой катастрофой сопровождал самолет. Четыре года назад украинская сторона заявила, что диспетчер уволился и адрес его неизвестен.