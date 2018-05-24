Сегодня, 13:04

В него вошла компания ООО «Интерселект» и МИА «Россия сегодня». Об этом информируют на официальном сайте Петра Порошенко.

В связи с решением СНБО Украины Киев внес «РИА Новости-Украина» в антироссийский санкционный список. Компания «Интерселект» также попала под запрет из-за того, что через нее проводилась хозяйственная деятельность агентства в Киеве. Попадание под запрет предполагает заморозку финансовых счетов, отключение телекоммуникационных услуг и блокировку официального ресурса в Сети.

Новые украинские санкции, о которых рассказали на сайте Петра Порошенко, распространились и на МИА «Россия сегодня». Такая политика Киева связана с конфликтным отношением политического характера к Российской Федерации.