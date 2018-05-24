Россия в этом году завершит поставку Китаю истребителей Су-35С

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На Петербургском международном экономическом форуме большой интерес вызвал стенд государственной корпорации «Ростех». Участников мероприятия особенно интересовали контракты по экспорту вооружений.

Согласно представленной информации, Россия в этом году завершит поставку Китаю многоцелевых истребителей Су-35С. Десять самолетов, которые будут направлены в КНР, станут завершающей партией по контракту, подписанному три года назад. В документе о сделке значилось, что Российская Федерация в лице «Ростеха» поставит в Китай 24 современных сверхманевренных истребителей Су-35С. Сумма сделки составляет два с половиной миллиарда долларов.

Первые четыре истребителя были отправлены в 2016 году, а через год Китай получил еще 10 самолетов. Сверхзвуковой многоцелевой истребитель Су-35С, созданный на базе Су-27, совершил первый испытательный полет 10 лет назад, а с 2015 года принят на вооружение во всех военных округах Российской Федерации. Истребитель может выполнять боевые задачи на высоте до 20 километров и со скоростью две с половиной тысячи километров в час. Несет на себе авиабомбы и ракеты разных типов.