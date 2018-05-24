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Вашингтон в лице нынешнего официального Киева получил самого преданного и благодарного вассала на постсоветском пространстве. Петр Порошенко намерен согласовывать с американскими «партнерами» любые действия, как в международных отношениях, так и внутри страны.

В качестве очередного свидетельства полной лояльности Украина опубликовала синхронизированный с Минфином США санкционный список, касающийся, как юридических, так и физических лиц. Всего под санкциями находятся 756 российских компаний, предприятий и кредитно-финансовых учреждений. Почти две тысячи граждан России, политики, банкиры, предприниматели, представители творческих профессий и журналисты попали в «черные» списки Вашингтона и Киева.

Кроме того, Украина, кроме синхронизированного с министерством финансов списка, имеет также свои претензии к ряду лиц и организаций и не только российских. Например, в «черном» списке, а также в базе данных скандального сайта «Миротворец» находятся западные политики, журналисты, бизнесмены и актеры, которые за последние четыре года посетили Крым. Все российские федеральные каналы и издания находятся под украинскими санкциями.