Сегодня, 11:10

Россия увеличивает корабельную группировку у берегов Сирии. Перед кораблями ВМФ поставлено несколько задач, в том числе и охрана акватории от внешнего вмешательства.

В среду к берегам Сирии отправился российский противодиверсионный корабль «П-433» проекта «Грачонок». В настоящее время, пройдя проливы Черного моря, корабль вошел в акваторию Средиземного моря. Противодиверсионный корабль «П-433» совместно с большим десантным кораблем «Николай Фильченков» и спасательным буксиром «Шахтер», примет участие в операции «Сирийский экспресс».

В задачи операции входит логистическое обслуживание авиабазы Хмеймим и защита акватории. «П-433» проекта «Грачонок» имеет на вооружении переносные ЗРК «Игла-1», а также противодиверсионные гранатометные комплексы. Корабль оборудован водолазным комплексом, гидроакустической станцией МГ-757 «Анапа» и телеуправляемым подводным аппаратом «Фалкон», который способен погружаться на глубину до 300 метров.