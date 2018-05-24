Сегодня, 10:15

Состав участников Петербургского экономического форума в этом году внушает оптимизм и разрушает пропагандистские мифы о полной изоляции России. Об этом сейчас много говорят на экспертном уровне.

В этой связи, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что международная экономическая блокада России невозможна в принципе. Российская Федерация является глобальным игроком на международной арене, как в политике, так и в экономике. По этой причине все санкции, вводимые США, не получают должного эффекта. Политический диктат Вашингтона наталкивается на сопротивление крупных промышленников и бизнесменов.

Брюссель, как союзник США, пользующийся их военной защитой, не может открыто игнорировать санкции, инициированные против России, однако политические круги будут вынуждены учитывать точку зрения крупнейших налогоплательщиков. Концерны Германии и Франции не готовы терять огромные прибыли из-за политических амбиций нынешней американской администрации. Песков подчеркнул, что в Европейском союзе прекрасно понимают важность и взаимную выгоду от нормального диалога с Россией.