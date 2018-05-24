Кремль прокомментировал неправдоподобное заявление Юлии Скрипаль

Сегодня, 10:02

Россия не может быть до конца уверена в отсутствии давления на дочь бывшего агента ГРУ. Также в Москве по-прежнему не знают текущее местонахождение потерпевшей от покушения в Солсбери, заявил пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков.

Никто не может подтвердить, что Юлия Скрипаль обращалась к общественности действительно по своей воле. России неизвестно нынешнее состояние дочери экс-шпиона ГРУ, где она сейчас находится, а также, не оказывается ли на нее давление, прокомментировал Кремль неправдоподобное заявление Юлии Скрипаль. В завершении Дмитрий Песков подчеркнул, что Лондон все еще отказывается соблюдать Венскую конвенцию.

Ранее обращение потерпевшей от отравления в британском Солсбери проанализировали отечественные лингвисты и графологи, сошедшиеся на мнении, что текст своей речи Скрипаль писала с посторонней помощью.

В последнем видео к народу Юлия поблагодарила Россию за переживания, отвергнув предложения о выходе на контакт. Несмотря на это, дочь Сергея Скрипаля планирует вернуться на родину в далеком будущем.