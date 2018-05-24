Минобороны РФ запретило проносить гаджеты на режимные объекты

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Смартфоны, мобильные телефоны (включая кнопочные), фитнес-браслеты, ноутбуки и прочую Smart-технику больше нельзя проносить на территорию режимных объектов Минобороны России.

Нововведение, предназначенное для защиты содержащих государственную тайну документов, уже вступило в законную силу. Под запрет в Минобороны попали гаджеты, способные отслеживать координаты местонахождения. Желая проникнуть на режимные объекты со Smart-техникой, посетитель должен заранее внести ее в список вносимого оборудования, получив спецпропуск от командира части.

Также Минобороны РФ запретило использовать USB-порты на служебных РС для коммуникации с не сертифицированными устройствами. Оборонное ведомство предложило коллегам вернуться в прошлый век, используя для переноса информации компакт-диски.

Свободно проносить гаджеты на режимные объекты в нынешних условиях недопустимо, поэтому новые запреты Минобороны сейчас особенно необходимы, считает Герман Клименко, советник президента РФ по вопросам Интернета.

Отечественное оборонное ведомство усиливает секретность на фоне желания американского Конгресса создать новое ядерное оружие для сдерживания России. Ранее об этом открыто заявили члены Республиканской партии, вынудившие Палату представителей не сокращать расходы на создание боеголовки W76-2.