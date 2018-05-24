МИД РФ: Запад подстрекает оппозицию использовать химоружие в Сирии

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В результате это может выйти за пределы Ближнего Востока и привести к катастрофе. Такие выводы российские дипломаты сделали по итогам встречи «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия», произошедшей 17 и 18 мая.

По мнению представителей МИД России, подстрекательство сирийской оппозиции к провокациям касательно использования химического оружия может привести к тому, что «химический» терроризм выйдет за пределы региона и приведет к катастрофе. Очередные обвинения в сторону России со стороны Запада были встречены словами: «рано или поздно истина восторжествует».

О применении химического оружия в Сирии заговорили 7 апреля, когда распространилось сообщение об использовании запрещенного метода в Думе. Российские специалисты провели исследование 9 апреля и не нашли следов химии. ОЗХО направила экспертов в Думу 14 апреля, но за несколько часов до их прибытия США, Франция и Великобритания совершили удар по Сирии.